Отведоха с белезници гарда на Доцова. Колтуклиева е със счупено рамо

С белезници на ръцете беше изведен от Военно-окръжната прокуратура служителят на Националната служба за охрана Мартин Варадинов, замесен в скандалния инцидент с журналистката Соня Колтуклиева. Гардът, който охранява председателя на Народното събрание Михаела Доцова, беше отведен от служители на Военна полиция около 30 минути след полунощ.

Задържането последва разпити и образуването на досъдебно производство, след като охранителят изблъска журналистката на тротоара пред централата на „Прогресивна България“ в София. Колтуклиева твърди, че е получила фрактура на рамото, а случаят предизвика остра реакция на президента Илияна Йотова, искания за политически оставки и незабавна проверка в НСО, съобщиха БНТ и БТА.

Отиде доброволно на разпит, изведоха го с белезници

Мартин Варадинов се явил доброволно във Военно-окръжната прокуратура, за да даде показания за случилото се в четвъртък вечерта. Разпитът обаче завършил със задържането му.

Репортер на БТА лично е видял как служителят на НСО е изведен от сградата с белезници и откаран от Военна полиция. Малко преди това пред журналистите излязла и Соня Колтуклиева, която съобщила, че е образувано досъдебно производство.

„Бях във Военноокръжна прокуратура досега някъде около два часа и половина. Образуваха досъдебно производство, казаха, че са задържали охранителя от НСО“, разказа тя.

Към момента не е съобщено официално дали на Варадинов е повдигнато обвинение и по кой текст от Наказателния кодекс се води разследването.

Скандал пред централата на „Прогресивна България“

Инцидентът се разигра пред партийната централа в София, когато председателят на парламента Михаела Доцова напускала сградата.

Соня Колтуклиева, която работи за агенция ПИК, се опитала да получи отговор от Доцова защо са били провалени парламентарните заседания, свързани с помилването на известния като Петричкия Ескобар Огнян Атанасов.

Журналистката последвала парламентарния председател до служебния автомобил. След като Доцова се качила в колата, Колтуклиева отворила вратата, за да продължи да задава въпросите си.

На разпространените видеокадри се вижда как служител на НСО се приближава и рязко избутва журналистката. Тя пада по гръб върху тротоара и остава да лежи на земята.

Автомобилът с председателя на Народното събрание напуска мястото. Действията на охраната и липсата на незабавна реакция към падналата журналистка станаха повод за острите обществени и политически реакции.

„Бях с телефон в ръка, не с оръжие“

След инцидента Колтуклиева беше откарана за медицински прегледи във Военномедицинска академия. По думите й лекарите установили фрактура на рамото и извършили редица изследвания, включително образна диагностика на различни части от тялото.

„Той го направи със засилване. Аз бях с телефон в ръка, не с оръжие. Какво можех да направя на председателя на Народното събрание? Можеха да ме хванат, можеха да застанат между нас. Не беше необходимо да се стига дотук“, заяви журналистката пред Нова телевизия.

Колтуклиева разказа, че изпитвала изключително силна болка и че ръката й не била обездвижена с шина именно заради тежкото й състояние.

В официално съобщение ВМА потвърди, че е извършила необходимите медицински прегледи, консултации и манипулации на пострадал журналист, след което пациентът е освободен за домашно лечение. Болницата не оповести подробности за установените увреждания, като се позова на медицинската тайна.

Доцова отиде в прокуратурата, Колтуклиева я отпрати

Малко след 22 часа председателят на Народното събрание Михаела Доцова пристигнала във Военно-окръжната прокуратура заедно с Антон Кутев, за да разговаря лично със Соня Колтуклиева.

Доцова изразила съжаление за случилото се и обяснила, че се стреснала, когато журналистката отворила вратата на автомобила й. „Като човек и като жена изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което се случи“, заяви председателят на парламента.

Тя посочи, че служителите на НСО действат по определени протоколи и че не може да им разпорежда как да изпълняват задълженията си. Според Доцова тя не разбрала какво се е случило след потеглянето на автомобила, а когато научила за сериозността на инцидента, решила да потърси пострадалата.

Колтуклиева обаче не приела обясненията й. „Аз й казах да напусне, да си тръгне, че нищо от това, което казва, не е искрено, а се опитват да ме изкарат виновна аз, която съм жертвата“, заяви журналистката пред.

Йотова осъди действията на охранителя

Президентът Илияна Йотова реагира категорично срещу употребата на сила при инцидента. „Категорично осъждам недопустимата и прекомерна реакция на служител на НСО спрямо журналистката Соня Колтуклиева. Подобно поведение е неприемливо и не може да бъде оправдано с изпълнението на служебни задължения“, заяви държавният глава.

Йотова подчерта, че журналистите трябва да могат свободно и без страх да изпълняват професионалните си задължения. Тя настоя в спешен порядък да получи доклада от проверката, да бъдат изяснени всички обстоятелства и при установени нарушения да бъде потърсена отговорност.

Президентът призова още към отговорност, сдържаност и стриктно спазване на законите в условията на предизборната кампания.

НСО започна проверка, предупреди за най-строги мерки

Ръководството на Националната служба за охрана разпореди незабавна и щателна проверка на действията на служителите, участвали в инцидента.

От службата обявиха, че при установяване на действия, несъответстващи на конкретната ситуация, ще бъдат предприети най-строгите мерки.

НСО същевременно напомни, че охраняваните от нея лица се ползват с неприкосновеност и опитите за нарушаването й налагат законни действия от страна на охранителите.

Журналистическата общност поиска отговорност

Асоциацията на европейските журналисти - България осъди употребата на физическа сила срещу Соня Колтуклиева и настоя за бързо и прозрачно разследване.

Организацията обърна внимание и на обстоятелството, че след падането на журналистката служителите на охраната напускат мястото, без да проверят състоянието й.

От асоциацията подчертаха, че независимо от критиките им към редакционните практики на ПИК, Колтуклиева е задавала въпрос, свързан с работата на Народното събрание.

Журналистическата организация постави и въпроса за политическата отговорност заради действията на охраната и реакцията на председателя на парламента.