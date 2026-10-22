Йотова: Категорично осъждам поведението на служител на НСО

Категорично осъждам недопустимата и прекомерна реакция на служител на НСО спрямо журналистката Соня Колтуклиева. Подобно поведение е неприемливо и не може да бъде оправдано с изпълнението на служебни задължения. Журналистите трябва да могат свободно и без страх да вършат работата си. Това заяви президентът Илияна Йотова, след като гард на НСО блъсна и прати в болница журналистката от ПИК Соня Колтуклиева.

Очаквам в спешен порядък доклада от назначената по случая проверка, пълно изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения. В условията на предизборна кампания, когато политическите страсти са нажежени от всички страни, призовавам всеки към отговорност, сдържаност и стриктно спазване на законите на страната, обяви Йотова в позиция, разпространена от прессекретариатът на "Дондуков" 2.



