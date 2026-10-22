Пеевски: Радев незабавно да свали Доцова, Йотова да уволни шефа на НСО!

Тази вечер видяхме най-грозното лице на властта - Служител на НСО блъсна брутално журналистката Соня Колтуклиева и я остави да лежи просната на тротоара, а председателката на НС Михаела Доцова с антуража си я подминаха с пълно безразличие. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в специална своя позиция, изразена след като гард на НСО блъсна и прати в болница журналистката от ПИК Соня Колтуклиева.

Ето какво още заяви Пеевски:

Тази сцена казва всичко за премиера Румен Радев и неговата политическа върхушка.

Позор!

И сега единственият ход на Радев е незабавно да свали от най-високата позиция в държавата фаворитката си Доцова! Защото тя е срам за парламентаризма и демокрацията!

А президентът Илияна Йотова, която мълчи оглушително, а точно тя като жена, като журналист би трябвало да е нетърпима при демонстрацията на подобна арогантност и агресия трябва незабавно да освободи от поста му шефът на НСО Емил Тонев!