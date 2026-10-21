Георги Пеев с важно уточнение за „Челси 3“. Какво всъщност е открито

Транспортният министър Георги Пеев направи важно уточнение за откритите останки на атакувания кораб „Челси 3“, като категорично отрече да е съобщавал, че става дума за части от дронове. В предаването „Денят започва“ по БНТ той заяви, че думите му са били интерпретирани погрешно и че единствено специализираните експертизи могат да установят произхода на намерените предмети.

Министърът разкри също, че България е на финалния етап от договарянето на европейска техническа помощ за изследване на два потънали кораба в Черно море. Въпреки напрежението след атаките търговското корабоплаване продължава, а властите уверяват, че са предприети необходимите мерки за защита на българските териториални води.

Никога не съм говорил за останки от дронове

„Аз никога не съм говорил първо за останки от дронове, а говорих за останки. Вчера бяха интерпретирани думите ми по различен начин“, заяви категорично Георги Пеев. Той подчерта, че различните министерства и институции имат ясно разграничени отговорности и че неговото ведомство не е компетентно да определя произхода на намерените части.

„Министерство на транспорта организира, проведе операцията по извеждане на кораба и довеждането на кораба до пристанище Бургас. Ние в момента се грижим за кораба. Ние, Министерство на транспорта и „Морска администрация“, защото корабът трябва да се съхранява и трябва да се грижим технически за него“, обясни министърът. Той допълни, че получава постоянна информация за състоянието на плавателния съд и за действията на специалистите.

„Аз получавам редовни сводки, справки ежечасни от моите колеги, така че моята информация е била коректна и останките, които са намерени, ще подлежат на техническа експертиза“, посочи Пеев. По думите му съобщението е било единствено за наличие на открити останки, без да се уточнява техният произход.

„Аз като министър на транспорта съм получил информация, че такива са намерени. Те биха могли да бъдат от всяко естество. Включително биха могли да бъдат и останки от корпуса на кораба, следствие на ударите“, подчерта той.

Кой е атакувал корабите? Отговорът зависи от експертизите

Георги Пеев беше категоричен, че не бива да се правят предварителни заключения нито за вида на намерените части, нито за произхода на безпилотните апарати, участвали в нападенията. Според него разследването трябва да се основава на технически данни, които позволяват да бъдат направени достатъчно надеждни заключения.

„Разбирам от разследвания, разбирам от анализи в кариерата си, това, което съм правил цял живот, и за да ви отговоря на този въпрос, трябва да знаем какви са резултатите“, заяви министърът. Той обясни, че достоверността на бъдещите заключения ще зависи от качеството и пълнотата на събраните доказателства.

„Ако резултатите са достатъчни, за да изведат съответните изводи, то тогава с голяма достоверност или категорично ще можем да установим какво се е случило и кой го е направил“, каза Пеев. Така той остави отворен въпроса за извършителите на атаките до приключването на необходимите анализи.

Европейски специалисти и подводни дронове идват на помощ

Транспортният министър съобщи и за напредък в контактите с Европейската агенция по морска безопасност (EMSA). България очаква техническа помощ от европейската институция за изследването на потъналите кораби „Алфа Уатан“ и „Дигнити“, като за целта вероятно ще бъдат използвани подводни дронове.

„Министерство на транспорта и Изпълнителна агенция „Морска администрация“ работи много в тясно сътрудничество с EMSA, Европейската агенция по морска безопасност. И ние искаме техническа помощ от тях и в момента сме почти на финала за двата потънали кораба“, обясни Пеев. Той потвърди, че очакваните чуждестранни специалисти ще съдействат за разследването.

„Те най-вероятно ще докарат подводни дронове, така че да се опитаме да изследваме двата потънали кораба“, заяви министърът. Той уточни, че условията за обследване на двата плавателни съда са съществено различни заради дълбочината, на която се намират.

„Единият, „Алфа Уатан“, той е обаче на много голяма дълбочина, 2000 метра и повече. Другият е „Дигнити“, който е на 80 метра, доста по-близо до нашия бряг. Така че поне за единия вече е потвърдено, че ние ще получим техническа помощ и ще можем да изследваме“, разказа Георги Пеев. Към момента не е уточнено кога точно ще започнат подводните операции.

Няма срив на търговското корабоплаване

Министърът потвърди и информацията, съобщена от премиера Румен Радев, че атаките с дронове не са довели до срив на търговския корабен трафик. Пеев призна, че самият той е бил приятно изненадан от статистическите данни, въпреки очакванията за по-сериозни затруднения.

„Между другото, аз също бях не учуден, но бях приятно изненадан, че статистиката е такава. Да, нормално е да има напрежение. Нормално е търговските кораби и компаниите да се притесняват от ситуацията, която е в Черно море“, заяви министърът. Той подчерта, че държавата продължава да следи внимателно обстановката и да осигурява условия за безопасно корабоплаване.

Пеев: Направили сме всичко възможно за сигурността

Георги Пеев отдели специално внимание на мерките за защита на българските териториални води, които обхващат 12-милната зона. Той посочи, че Министерството на отбраната работи със съюзническите структури за осигуряване на необходимите отбранителни способности, които се развиват и усъвършенстват.

„Но ние правим всичко възможно да защитим нашите териториални води. Териториалните води са 12-милната зона. От опита, който имам, 30-годишен, във въздушното пространство, мога смело да кажа, смело, уверено, че там са осигурени всички безопасни условия за корабоплаване“, заяви транспортният министър.

Той подчерта, че наблюдението ще продължи и че защитата на морските пространства остава постоянен приоритет. „От Министерство на отбраната са се погрижили и с партньорските организации да осигурят защита и тя постоянно се развива в различни технически аспекти. Така че аз имам увереност, че ние сме направили всичко възможно, за да осигурим безопасността в нашето териториално море“, завърши Георги Пеев.