Щастлив обрат за три зодии! Затварят най-трудната страница
След дълго напрежение Рак, Стрелец и Риби получават възможност да продължат напред
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След дълго напрежение Рак, Стрелец и Риби получават възможност да продължат напред
Маестрото говори за съпругата си Наталия, за децата, за глада в Берлин и за живота без неделя, без отпуск и без право на спиране
Всички добре знаем какво е да се страхуваме за парите и да се питаме дали ще успеем да се справим в бъдеще
Този период може да бъде изпълнен с емоционални сътресения, напрегнати разговори и съдбоносни решения
Те изхвърлят стария багаж – както физическия, така и емоционалния
Трудните времена свършват, защото ние сами ги прекратяваме
Те ще се изправят пред уникален „изпит за издръжливост“
Месецът носи значими астрологични събития
Те ще се почувстват така, сякаш земята просто е изчезнала
Те вече усещат първите отгласи от космическия хаос
Те ще се почувстват наистина спокойни
Да се подготвят за сериозни дискусии и неприятни инциденти
За тези зодиакални знаци това е период на ново начало
Малките устойчиви навици са вашият скрит съюзник през цялата есен
Няколко напрегнати аспекта променят темпото
Ето какво очаква и другите зодиакалните знаци
Затруднено клиентско обслужване, скрити такси и неочаквани промени ни тормозят най-много когато пътуваме
Периодът все пак носи възможности за личностно израстване
Ето как да се справят с предизвикателствата
Наложило се сам да изкупува плочите си, защото не се продавали