Край! Всички мъки приключват за 3 зодии

Трудните времена най-накрая приключват за три зодиакални знака на 27 март 2026 г. Когато Луната в Лъв се подреди със Слънцето в Овен в петък, нещо вътре в нас се пренастройва и възстановява увереността ни.

Когато е в Лъв, Луната не си играе. Целият смисъл на тази вдъхновяваща енергия е да подобри живота ни и днес виждаме колко време вече сме пропилели.

За тези астрологични знаци 27 март е ден, в който се отдалечават от нещо, което ги е задържало назад. Виждаме какво не работи и не му даваме трети, четвърти или пети шанс да разрушава живота ни. Трудните времена свършват, защото ние сами ги прекратяваме.

Дева

Винаги си бил твърде критичен към себе си. За щастие, този ден е посветен на прошката към самия себе си. Често трудностите, които преживяваш, са от онези, които сам си си причинил. Но вече не.

Когато Луната в Лъв се подреди със Слънцето в Овен на 27 март, виждаш грешката си и я поправяш. След като го направиш, веднага усещаш колко по-леко става всичко. Приятно е да не носиш повече товара на самокритиката.

Също така е хубаво да спреш да съдиш другите толкова строго - още един начин да облекчиш товара си. Трудностите приключват за теб в петък, защото си станал по-мъдър и уважаваш себе си повече. Браво!

Скорпион

Трудностите най-накрая отстъпват на заден план в твоя свят. Просто вече нямаш капацитет да понасяш цялата тази негативност.

Има граница колко лоши новини може да понесе човек, а когато Луната в Лъв се подреди със Слънцето в Овен на 27 март, осъзнаваш, че вече нямаш място за нищо от това. Сега избираш да мислиш позитивно.

Тук започва всичко за теб. Осъзнаваш, че не си длъжен да допускаш негативна енергия в живота си. Трудните моменти, които преживяваш, са избор, и в петък ти избираш да се откажеш от тях. Време беше!

Стрелец

Едно води до друго на 27 март и що се отнася до живота ти, пътят сякаш те води към нещо добро. По природа си оптимист, но напоследък позитивността ти е отслабнала. Когато Луната в Лъв се подреди със Слънцето в Овен в петък, най-накрая отново усещаш надежда.

Бъди честен със себе си по време на този период, защото стигането направо до същината работи много по-добре, когато всички карти са на масата. Не си тук, за да се лъжеш. Ако искаш да се отървеш от определени неща в живота си, познай какво - трябва сам да го направиш. Никой друг няма да го направи вместо теб.

Ако искаш да живееш по-лек живот, трябва да бъдеш честен(на) със себе си, за да видиш къде си сгрешил. Само тогава можеш да го поправиш и да наблюдаваш как трудните времена най-накрая започват да отстъпват - защото ти сам го правиш възможно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com