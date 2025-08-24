3 зодии скоро ще оставят трудностите зад гърба си завинаги

До дни за три зодиакални знака започва период, в който трудните времена най-накрая отиват на заден план.

Намаляващата луна в Лъв изпълва дните с надежда и вътрешна сила, помагайки ни да се освободим от всичко, което ни е тежало. Лъв сякаш ни подкрепя, давайки ни възможност да си възвърнем равновесието и да видим светло бъдеще, пише YourTango.

За тези три зодии това е период на ново начало. Трудностите вече не изглеждат непреодолими, а вместо това се възприемат като укрепващо преживяване. Вярата в себе си и силните ви страни се завръща, а позитивното мислене започва да определя реалността.

Лъв

Лъвове, това за вас е период, в който ще почувствате победа над минали трудности. Разбирате, че само преодолявайки изпитания, сте успели да избегнете още по-големи проблеми. Във вас се събужда чувство на радост и хармония. Полумесецът във вашия знак ви помага да се върнете по пътя, който напълно отговаря на вашите стремежи. Всички проблеми са оставени зад гърба ви и сте готови да приемете светлото и радостното.

Везни

Везни, намаляващата луна в Лъв ви помага да се освободите от бремето на стари преживявания. Ще почувствате, че стресовите ситуации губят властта си над вас. Това, което преди е изглеждало неразрешимо, вече може спокойно да бъде разрешено.Време е за дълбоко поемане на дъх и вътрешно възстановяване. Вселената нежно ви води, а енергията на Лъв укрепва вашата устойчивост и решителност.

Стрелец

Стрелци, Луната в Лъв връща оптимизма и чувството за надежда. След седмици на подготовка за негативизъм новият период ще ви помогне да се съсредоточите отново върху позитивността и радостта. Освободете се от миналото, осъзнавайки, че много страхове са свързани с това, което вече не е там. Отваря ви се пространство за нови откровения и вътрешна лекота.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com