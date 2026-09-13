Люта битка за прасковите. Големият победител е Турция
Китай владее света, Испания - Европа
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Китай владее света, Испания - Европа
30 процента скочи цената на лимоните
България има шанс да влезе в голямата игра, ако първо модернизира овощарството си
След черешите, сега и прасковите се превръщат в рядък лукс на пазара
Няма да ни допуснат да развиваме овощарство и зеленчукопроизводство, защото ще ощетим старите страни-членки, казва Стайко Стайков
Новите мерки по оперативната програма за селско стопанство са насочени към сектори като овощарство, зеленчукопроизводство, животновъдство. Но тепърва...
Кюстендилец става национален съветник по овощарство