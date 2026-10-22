Мая Манолова избухна за цените. Фермерите премазани, веригите печелят

Български хранителни продукти се продават по-скъпо в София, отколкото в Берлин, а надценките в големите търговски вериги достигат до 135%. За този парадокс алармира председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова в остро изказване пред бТВ.

Тя обвини големите търговци в арогантно поведение към българските потребители и заяви, че земеделските производители са буквално премазани от ниските изкупни цени. Манолова предупреди, че след неуспешните опити за доброволно намаляване на цените държавата преминава към мащабни проверки и санкции при установени нарушения.

Масло със 135% надценка, млякото поскъпва двойно

Председателят на КЗП показа данни за разликите между доставните и продажните цени на основни хранителни продукти. Сред тях са прясно и кисело мляко, сирене, кашкавал и краве масло. Според комисията при отделни артикули надценките надхвърлят 100%, като най-фрапиращият от последните представени примери е масло със 135% надценка.

„Няма да се уморя да показвам основните хранителни продукти с висока надценка. В държавите майки на тези вериги точно тези продукти са много по-евтини“, заяви Манолова.

Тя посочи, че проверяващите разполагат с фактури, предоставени от самите търговски вериги, които според КЗП доказват обявените разлики.

При един от проверените видове масло доставната цена е 1,43 евро, а продажната достига 3,79 евро с ДДС. От комисията изчисляват надценка от 135% без данъка. При друг вид масло тя е 85%, при прясното мляко са отчетени стойности до 99%, при сиренето - до 95%, а при кашкавала - до 88%.

Българският фермер е буквално премазан

Особено остра беше Манолова по отношение на разпределението на приходите между земеделските производители, преработвателите и търговските вериги.

„Не е новина, че изкупната цена на млякото от българските фермери е 0,50 евро, а в магазина - 1,07 евро. Българският фермер работи на 0% надценка, той буквално е премазан“, заяви председателят на КЗП.

Тя обясни, че според информацията, която получава от производителите, маржовете при преработвателите са значително по-ниски от тези в търговската мрежа. „При преработвателя надценките са между 5% и 15%. Надценката от 100% отива в търговската верига“, каза Манолова.

По думите й в КЗП редовно пристигат разгневени български производители, които се оплакват от цените, на които са принудени да продават продукцията си.

Разликата между изкупната цена на суровото мляко и цената на готовия продукт в магазина включва и преработка, опаковане, транспорт и търговски разходи. Манолова настоя всички тези етапи да бъдат проверени, за да се установи как се формира крайната цена.

Това е арогантно поведение

Председателят на КЗП определи като недопустима ситуацията, при която според нея един и същ продукт може да струва повече в София, отколкото в германската столица.

„Целим да осветлим цялата верига. Заради тези надценки се стига до парадокса един и същи продукт да е по-скъп в София, отколкото в Берлин“, заяви тя и определи поведението на търговците като „арогантно“.

Манолова засегна и експанзията на големите вериги в България. Според нея концентрацията на множество обекти на едни и същи търговци е довела до сериозни затруднения за традиционните квартални магазини. „Малките магазини бяха смачкани от експанзията на веригите“, заяви председателят на комисията.

Тя изрази мнение, че в никоя друга европейска столица няма толкова голямо присъствие на обекти от едни и същи вериги, както в София.

Държавата влезе в складовете

Манолова потвърди, че проверките вече обхващат не само магазините, но и складовите бази на големите търговци. В тях участват Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите и Българската агенция по безопасност на храните.

„Вчера заедно с НАП и БАБХ влязохме в складовете на търговските вериги, ще продължим към производителите и преработвателите и ще продължим нагоре до търговската мрежа“, обясни Манолова.

Целта е да бъдат проследени доставните цени, движението на стоките и начисляваните надценки на различните етапи от веригата.

КЗП вече е започнала 11 производства за необосновано повишаване на цените на основни хранителни продукти. Проверяват се промените между август и октомври, като търговците трябва да представят доказателства за икономическите причини за поскъпването. При установени нарушения законът предвижда санкции от 10 000 до 100 000 евро за отделен продукт.

„Кошница с грижа“ я провалиха. Следват санкции

Манолова припомни доброволната инициатива „Кошница с грижа“, чрез която големите търговци трябваше да предложат по-достъпни основни храни. Според нея веригите не са използвали предоставената възможност да намалят ценовия натиск върху домакинствата.

„Кошница с грижа“ беше шанс за веригите, който те пропиляха. След като не става с диалог, ще стане през закона и санкциите“, категорична беше тя.

И ученическите екскурзии под прицел

Мая Манолова коментира и сигналите за необичайно скъпи ученически екскурзии, при които дори кратки пътувания струват между 45 и 60 евро на дете.

„Обучението на децата в извънучилищна среда е много важно, а средно по 45-60 евро стига една екскурзия, която включва само транспорта. Не всяко семейство може да си позволи цените“, заяви тя.

Председателят на КЗП съобщи, че комисията ще сравни сегашните оферти с цените от предходни периоди и ще провери основанията за поскъпването. При констатирани нарушения ще бъдат налагани санкции.