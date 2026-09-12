10 неписани правила за туристите в Япония. Никакъв бакшиш и сърбайте наволя!
От клечките за хранене и горещите извори до боклука и ескалаторите – малките жестове имат голямо значение
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От клечките за хранене и горещите извори до боклука и ескалаторите – малките жестове имат голямо значение
Не всичко е приказка в кралския двор
Проверката става като насочите камерата на мобилното устройство към етикета
Истинското сирене е част от българската трапеза и традиция
Петзвездната напитка е стояла в дъбови бъчви по-дълго, поради което е станала по-мека
Teзи промени ще влязат в сила от 13 юни 2026 г.
Трябва да има правителство, каза зам.-председателят на ГЕРБ
Предвижда се промените да влязат в сила 14 дни след приемането им от Министерския съвет
Както винаги, нас ни таксуват като категория хора
Мярката във всичко е основно правило за съпругата на президента
В страната се продават германски картофи, етикетирани като българско производство
Платнената носна кърпичка вече е задължителна
Не всяка вода с розов етикет е изворна. Оказва се, че много от тях всъщност са трапезни, предупредиха специалисти. Те съветват хората да прочетат вним...
Промените в изискванията, според които върху етикета на пчелния мед трябва задължително да е изписана страната на произход, влизат в сила от днес. Цел...
Търговците често не дават информация за енергийната ефективност, или т.нар. европейски енергиен етикет на домакинските уреди, които продават онлайн. Т...
Суровата риба може да се яде и с пръсти