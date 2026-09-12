Ново земетресение до голям наш град
Епицентърът на труса е на територията на язовир Мандра
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Епицентърът на труса е на територията на язовир Мандра
Нарушенията в мандрата в Силистренско са установени от инспектори от Добрич
Цeлтa нa пpoдaжбaтa e дa бъдaт пoĸpити зaдължeниятa нa нacтoящитe coбcтвeници
Ръстът на разходите във фермите и в мандрите бързо се пренася по веригата
Съпруг и съпруга се страхували, че ще ги вкарат във форма на робство
Кърджали. Около 2000 дка общински терен в Кърджали искат да купят гръцки инвеститори, съобщи кметът Хасан Азис. Намерението на бизнесмените от южната...
Хасково. Хасковската мандра „Българско сирене" ще връща установените в базата й липси към Държавния резерв за близо 300 000 лв. с присъда. По дел...
Хасково. Бившият пожарникар Илия Гинев, който беше задържан за убийството на приятеля си Христо Кабаиванов в село Мандра на 5 декември, остава в арес...
Стопани с над 10 крави ще могат да правят мандри