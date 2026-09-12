Изненада! Любо Нейков вдига сватба
Ето коя е щастливата булка
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Ето коя е щастливата булка
Премиерата на „Различният“ от Алексей Слаповски е на 12 и 13 март на Сцена „Апостол Карамитев“
Отлични БГ актьори хабят талант в „Червената Соня“ срещу хонорари по американски
Актьорът изля душата си
След провала на "Дъ Шоуто"
Това съм аз, шегува се актьорът
Олга Куриленко адски го хареса
"Комиците" измести вечерното шоу в програмата на bTV
Родните звезди са възмутени от пенсионирането на професора
Актьорът обаче не възнамерява да се ограничи само до един канал, в който да се изявява
Любо Нейков влиза в журито на 9 май
10-годишната Анна е голямата гордост на актьора
Наследникът на Калоянчев е най-смешно-тъжният човек в новия спектакъл „Всички освен мен“
Любо Нейков и компания ни радват всеки петък от 22:00 часа
Звездите на родния театър се ваксинираха
Любо Нейков вече е заснел един епизод, надява се за нов сезон
Двамата влизат заедно в "Откраднат живот"
БНТ подготвя три празнични шоупрограми
От малък актьорът имал страх от лечебни заведения
Трифонов коментира завръщането на актьора в шоуто му