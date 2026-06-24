Изненада! Любо Нейков вдига сватба

Голямо щастие за семейството на любимия на страната актьор Любо Нейков. Неговата племенница Инна Нейкова е казала заветното "да" на дългогодишния си партньор Евгени и вече се подготвя сватба.

Радостната вест обяви бъдещата булка в социалните мрежи: "Да, казах "Да"!" Тя сподели и кадър на годежния пръстен.

Двойката е заедно от години, а от 2024-а влюбените гълъбчета живеят под един покрив, като близките им не крият радостта си, че връзката им преминава към следващ етап. 29-годишната Инна работи като акушерка в столичната болница „Майчин дом“, където е високо ценена както от колегите си, така и от пациентките. Завършила е Медицинския университет в София и е избрала да посвети професионалния си път на една от най-благородните професии.

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