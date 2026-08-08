Помните ли Денисиньо? Ето къде ще готви

Една от най-интересните кулинарни вечери на лятото ще е в заведението La Ferme, Central Park Бургас в комплекс Славейков. Победителят от Hell’s Kitchen България шеф Денис Морейра – Денисиньо, ще влезе в кухнята на ресторанта за специално събитие на 21 август и меню, създадено за вечерта.

За 45 евро гостите получават шестстепенна вечеря, която започва от Бразилия, минава през модерната европейска кухня и стига до едно от най-разпознаваемите ястия в света – Телешко Уелингтън.

Началото е с бразилски крокет от телешки джолан с майонеза от праскова и пушен бекон. Следват „Стек домат“ с мус от сирене, песто от тиквени семки и магданоз и телешко карпачо с хрупкав оризов чипс.

Голямото основно ястие е Телешко Уелингтън - телешко филе в хрупкава бутер кора със зелен асперж и сос от телешки фонд.

Преди десерта Денисиньо ще освежи небцето с шот от краставица, зелена ябълка, лайм и мента, а финалът е тропически чийзкейк с лайм, създаден специално за вечерта.

В цената са включени още чаша вино Face to Face - бяло, розе или червено по избор - и минерална вода. А за тези, за които една чаша няма да е достатъчна за шестстепенна вечеря, бутилките Face to Face ще се предлагат с 20% отстъпка специално по време на събитието.

Гостите ще видят live кулинарно шоу с Денисиньо, а специален фотокорнер ще даде възможност за снимка с победителя от Hell’s Kitchen.

Детският куверт е 20 евро и включва пица Маргарита или Бамбино, тропически чийзкейк с лайм и вода или сок.

Две пици могат да ви заведат на вечерята безплатно

До 18 август в La Ferme продължава и играта на световния шампион по пица шеф Джейхан Джаферов. При поръчка на две пици по избор на място в ресторанта гостите могат да участват за два куверта за вечерта с Денисиньо. Победителите ще бъдат изтеглени на 19 август.

На 21 август La Ferme ще работи само с предварително закупени куверти и без свободна консумация. Резервацията за вечерта трябва да бъде направена предварително, пише "Флагман".