Денят на трите осмици подлуди света

Днешната дата – 8 август 2026 година, приковала отдавна вниманието на нумеролози и астролози, подлуди милиони хора по света.

Денят на трите осмици е една от най-важните дати тази година, тъй като освен 8.08, сборът от цифрите на годината 2+6 също дава 8.

Това доведе до рекордно количество сватби, особено в Китай и Япония.

В азиатската култура числото 8 е символ на най-големия късмет, просперитет и божествена благословия.

Докато японците вярват, че всичко, започнато на този ден, ще се умножава, като се развива успешно, китайците са доста по-прагматични. На техния език числото 8 звучи почти идентично с думата забогатяване, затова и трите осмици се смятат за троен магнит за богатство.

Днешният ден предизвика истински бум в ритуалните зали, защото когато числото 8 се завърти хоризонтално, то се превръща в знака за безкрайност, а трите осмици символизират безкрайна любов, безкрайна вярност и вечен просперитет за новото семейство.

Вярва се от дълбоки времена, че браковете, сключени днес, са защитени от развод и финансови кризи.

В нумерологията трите осмици са символ за усещане за завършеност. Те показват, че усилията, положени до момента, ще се отплатят тройно.

Според астролозите, на 8 август всяка година се затваря т.нар. „Лъвски портал“ – момент, в който Земята се подравнява със Слънцето в знака Лъв и ярката звезда Сириус.

Смята се, че в този ден космическата енергия е най-силна, а засилена от трите осмици, тя дава огромен тласък за ново начало.

Затова и днешният ден се разчита като космически усилвател за стартиране на бизнес, подписване на договори, купуване на дом и, разбира се, за казване на съдбовното „да“.

Днес в Япония бяха разкриха допълнителни бюра, за да могат да обработят документите на младоженците, пише агенция Kyodo. Само в един район на Токио сутринта е имало опашка от над 200 човека. Бум на сватбите е имало в Европа и в Америка, пише агенцията.