Дарина Павлова покани Любо Нейков за посланик

Дарина Павлова, която е сред продуцентите на новата версия на „Червената Соня“ – знаково заглавие от близкото минало с Арнолд Шварценегер и Бриджит Нелсън, е изпратила актуалната продукция директно за стрийминг платформи. Така родната публика няма как да гледа лентата, в която няколко от най-талантливите ни актьори се хабят за няколко долара повече. Филмът за комиксовата вселена на Конан Варварина бе заснет изцяло в „Ню Бояна“ и заради отличните технически екипи в студиото, което по една или друга причина все не успява да стане Холивуд на Балканите.

Любо Нейков е в ролята на посланик, мъжът на Яна Маринова – Тихомир Вълчев, е крал. Леарт Докле, който се снима в първокласни филми в Англия, е бракониер, компания му прави Юлиан Малинов. Деян Ангелов, Дарин Ангелов, Диана Любенова и Димо Алексиев са сред другите артисти.

Като Червената Соня меч размахва Матилда Луц, позната от „Медичите“ и „Те бяха десет“, Робърт Шийън („Лошият самарянин“, „Смъртоносни машини“, „Академията на Чадъра“) е злият Дрейгън, Уорис Дей е кралицата вещица. Главната героиня е млада варварка, поробена от тиранин, който иска да унищожи народа ѝ. По пътя към отмъщението тя трябва да обедини група от воини, за да се изправи срещу Драган Прекрасния и неговата смъртоносна невеста – Тъмната Анисия. Преди всичко обаче, Соня трябва да пребори демоните в себе си.

