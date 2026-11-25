27-годишната Дженифър Барето от Пуерто Рико, която получи титлата- най-красивото момиче в света на международния конкурс Мис Вселена, свали повече от 30 килограма само за една година.

Това пише пуерториканският вестник El Nuevo Dia.

Победителката в "Мис Вселена" не разкрива теглото си, но както пише El Heraldo, днес тя тежи между 66 и 73 килограма, а преди година е била поне 100 килограма.

Барето признава, че отслабването е изисквало търпение.

"Отне ми година да го направя; не се случи за една нощ," казва тя. Момичето твърди, че е спортувала много, никога не се е отказвала от любимите си ястия и най-вече е яла пуешко кайма и сладки картофи.

Сега само един поглед към сладките картофи я отвращава.

"Опитах се да не си забранявам да ям това, което обичам. За мен това не беше наказание, а дисциплина и начин да постигна състоянието, в което се чувствам комфортно.

Защото най-важното за нас, жените, е да се чувстваме комфортно такива, каквито сме," призна Мис Вселена.