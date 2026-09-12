Земетресение в "Мис Вселена". Журито се разпада, претендентки в шок
Световен скандал разтресе конкурса за красота
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Световен скандал разтресе конкурса за красота
Дни преди финала в Тайланд, красавици масово се оттеглят
Става въпреки големия брой ограничения за жените в тази ислямска страна
Победителката е висока 1,80 м, с кафяви очи и кестенява коса
Обичахме се с любов, която беше повече от любов, плаче приятелят й
Русия и Украйна кръстосаха шпаги и на конкурса Мис Вселена
24-годишната студентка по стоматология от Франция Ирис Митнаер спечели тазгодишното издание на конкурса за красота "Мис Вселена". Финалът се проведе в...
Нашата Мис Вселена България Виолина Анчева замина преди две седмици за Филипините, където тече подготовката за финала на най-престижния конкурс за кра...
Виолина Анчева, която ще представи България на предстоящия международен моден конкурс "Мис Вселена", продължава да топли сърцата на Филипините. Именно...
Виолина Анчева, която ще представя България на един от най-престижните конкурси за красота - "Мис Вселена", загря за големия финал с посещение на зооп...
Хубавицата Виолина Анчева замина за Филипините, където ще представи България на престижния конкурс "Мис Вселена 2016". Събитието ще се проведе на 30 я...
Паоло Сорентино "забрави" да ни предупреди за съблечената красавица, казва легендарният актьор Сър Майкъл Кейн е от онова легендарно поколение британ...
Победителката в конкурса "Мис Вселена 2015" Пиа Алонсо Вурцбах призна, че мечтае да стане следващото "момиче на Бонд". 26-годишната филипинка обяви п...
Всички имаме нужда от врачанката, дивят се по света Получих 5 предложения за брак, и то в един ден, разкри за "Стандарт" Радост Тодорова, която предс...
Обвиниха в убийство за жената, която в неделя вечерта се вряза с колата си в тълпа в Лас Вегас, съобщава bTV. При инцидента загина един човек, а най-м...
Най-малко един загинал и 36-ма ранени след като автомобил се вряза в пешеходци пред хотел в Лас Вегас, предадоха световните агенции. Седем от ранените...
Носителката на престижната титла "Мис Вселена 2015" стана 26-годишната филипинка Пиа Алонсо Вурцбах, предадоха ТАСС и Асошиейтед прес. Нашата родна кр...
Сийл ще пее на нашето момиче в Лас Вегас Големият боксьор Мани Пакиао ще е един от членовете на журито на тазгодишния конкурс "Мис Вселена". Филипин...
Представители на северозапада почват мощна мобилизация за българската представителка на Мис Вселена Радост Тодорова. Пустиняците (б.р. синоним за пред...
Мис "Национален отбор по футбол" Радостина Тодорова ще заложи на българското за доброто си представяне на престижния конкурс Мис "Вселена" в Лас Вегас...