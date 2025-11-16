Огромен скандал с Мис Вселена

Засенчва финалната церемония, която ще бъде в Тайланд в петък

Невиждан скандал с най-престижния конкурс за красота в света се разгоря в Тайланд, където в петък ще се проведе финалния избор на „Мис Вселена“.

Блясъкът на церемонията обаче още отсега е засенчен от скандал между ръководството на конкурса, което пък доведе до оттеглянето на куп участници дни преди финала.

Разногласията са между президента на организацията "Мис Вселена" и собственика на франчайза в Тайланд и вече заплашват да се превърнат в истинско изпитание за бъдещето на марката, пише Bloomberg.

Раул Роча Канту смята, че състезанието трябва да набляга на красотата и интелекта на жените. Тайландецът обаче иска на всяка цена да го превърне в търговско събитие с фокус върху рекламата и инфлуенсърите.

Конфликтът ескалира, след като вторият публично критикува мексиканката Фатима Бош за това, че е пропуснала спонсорирана фотосесия.

Роча Канту се обяви против това решение, но вече беше късно. Куп състезателки започнаха да се оттеглят от надпреварата.

Целият скандал спука балона за голямото очакване тази година да има рекорден брой участници и да е едно от най-запомнящите се в историята на конкурса събития.

Представителката на България тази година е Габриела Гуха, актриса и модел на 27 години. Тя е наполовина българка и наполовина французойка, родена и израснала в Париж.

Тя ще мери сили с още 119 красавици от целия свят, като най-много се акцентира върху Алдана Масет от Аржентина, Хайме Ванденберг от Канада и Ахтиса Манало от Филипините.

В същото време има и много куриози. Канадка от Дубай стана „Мис Палестина“ и също се състезава за „Мис Вселена“.

Конкурсът за трети път се провежда в зала „Impact Challenger“ в Пак Крет, провинция Нонтабури. На 21 ноември действащата кралица - Виктория Тейлвиг от Дания, ще предаде короната си в последната тайландска вечер за конкурса.

Тези дни красавиците ще обиколят курортите Пукет и Патая, превръщайки Тайланд в празник на културата, красотата и многообразието.

