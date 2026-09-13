Страшна тревога в Ню Йорк! Небостъргач тръгна да пада
Няма данни за пострадали, но работници и хора от близки сгради бяха изведени като предпазна мярка
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Няма данни за пострадали, но работници и хора от близки сгради бяха изведени като предпазна мярка
Отмениха проекта в Голд Коуст
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Земетресението доведе до евакуация на офиси и магазини в Банкок.
Haй-eвтинитe жилищa щe зaпoчвaт oт 18 млн. диpxaмa
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В сградата се помещава офис на държавната телекомуникационна компания China Telecom
От ĸoмпaниятa твърдят, чe инcтитyциитe oтнoвo ce гoтвят дa cпpaт cтpoeжa
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Такова е решението на Върховния административен съд
огнен ад в небостъргач в английската столица
Полицията го арестува след опасното катерене и му наложи глоба
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Шефът на фирмата Пламен Мирянов изпрати писмо на премиера