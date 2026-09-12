Над 33 000 посетиха Долината на виното за Midalidare Rock
В последния ден на фестивала бяха обявени датите за следващото издание
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В последния ден на фестивала бяха обявени датите за следващото издание
Последните финалисти станаха ясни вчера
Tридневни и еднодневни билети има в продажба в мрежата на Ticket Station
Нови артисти и пълен график за Power Stage и На Тъмно допълват фестивалната картина
Историите им рядко бяха щастливи, но разказани с хумор и ирония
Идват Suede, Einstürzende Neubauten, Thievery Corporation и още - Apashe & Brass Orchestra, Kadebostany, Hayes & Y и ALI
Фестивалът ще се проведе на Гребната база в Пловдив от 24 до 26 юли
Първата серия от промо билети за най-нетърпеливите фенове вече се изчерпва в мрежата на Тикет Стейшън
Има елегантни варианти за излизане от ситуацията, но без истерии, каза председателят на ПГ на ИТН
Култова 90-тарска вълна залива Гребната в Пловдив това лято
Служебният премиер изпрати писмо до всички парламентарни групи
Европейските консерватори и реформисти ще гласуват по съвест
Нови имена за тазгодишното издание на HILLS OF ROCK
Те ще се качат на сцената в Пловдив на 26 юли
Техните интересни перипетии
Мрежата пуска и други нови функции
Tой се разпространява сред музикалните промоутъри в страната
В момента те са в тестов период
Първи на "Дондуков" 2 отиват ИТН, ГЕРБ и БСП
Групи бежанци са заловени край Царево и край Приморско в бургаско