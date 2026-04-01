Вижте кои са всички отбори на Мондиал 2026

Тимовете на Босна и Херцеговина, Турция, Швеция и Чехия си осигуриха последните четири места от Европа за Световното първенство по футбол от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада.

Последните два финалиста на Мондиал 2026 са ДР Конго и Ирак, които спечелиха междуконтиненталните плейофи, с което са ясни участниците в 12-те групи с 48 отбора.

Пълният състав на групите:

Група A: Мексико, Южна Африка, Република Корея, Чехия

Група B: Канада, Босна и Херцеговина, Катар, Швейцария

Група C: Бразилия, Мароко, Хаити, Шотландия

Група D: САЩ, Парагвай, Австралия, Турция

Група E: Германия, Кюрасао, Кот д'Ивоар, Еквадор

Група F: Нидерландия, Япония, Швеция, Тунис

Група G: Белгия, Египет, Иран, Нова Зеландия

Група H: Испания, Кабо Верде, Саудитска Арабия, Уругвай

Група I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия

Група J: Аржентина, Алжир, Австрия, Йордания

Група K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия

Група L: Англия, Хърватия, Гана, Панама.

