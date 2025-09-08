Катето Евро прекръсти сина си! Голям смях със Сашо Кадиев

С много смях започна новият сезон на "Кой да знае"

Специални участници в петия сезон на шоуто се оказаха Мартин Елвиса, който влезе в отбора на Милица Гладнишка и Катето Евро, която избра Христо Пъдев.

На фона на шеги и закачки за шуробаджанащината в лицето на водещия Сашо Кадиев и майка му, Катето Евро разказа история за баба си. Повод бе въпрос за Мистър Сенко. В него се търсеше отговорът как великият илюзионист е получил артистичния си прякор - от името на герой на Марк Твен, от анаграма на собственото си име или от сбъркан афиш.

Докато разсъждаваше какво е анаграма, Катето Евро обяви, че баба й се казвала Александра, но всички й казвали първо Санка, след това Цанка. Накрая като дете актрисата вярвала, че баба й се казвала Цанка.

След като Катето обяви, че Александър Кадиев е кръстен на баба й, Милица, Мартин и Пъдев светкавично прекръстиха Сашо на Цанко Кадиев.

Веднъж един човек се срещна на улицата й каза: Ааа, вие сте Алексей Кадирски. Сега всички ще ме наричат вече Цанко Кадиев, нацупи се водещият.

А иначе, след шуробаджанашка помощ от него, майка му и Пъдев познаха, че верният отговор за Мистър Сетко е сгрешен афиш. Артистичният му псевдоним бил Мистериозният Сенко, но името било много дълго, за да се събере на един ред и словослагателят го "отрязал". Това вбесило илюзиониста, но се оказало, че е големият късмет в кариерата му. Дефектът станал ефект.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com