Тръмп пуска желязната ръка в Минесота след смъртоносните стрелби
Видеа поставят под съмнение версията на имиграционните служби
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Видеа поставят под съмнение версията на имиграционните служби
Дойде време ЕС да възобнови диалога, каза италианският премиер
Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да настоява в разговорите да бъде включен и Китай
Ню Йорк. Съветът за сигурност на ООН одобри назначаването на българския дипломат Николай Младенов за посланик на ООН в Близкия изток. Това съобщи АФП....