Американският президент Доналд Тръмп отново нарече руския държавен глава Владимир Путин свой приятел, въпреки острите критики от демократи и републиканци. Но отношението на обикновените американци към Русия и нейния лидер е коренно различно.

Само 10% от гражданите на САЩ имат доверие на Путин по международните въпроси, а 83% не харесват Русия. Това показват данни на авторитетния американски изследователски център "Пю Рисърч Сентър", които разкриват сериозно разминаване между личното отношение на Тръмп към руския президент и настроенията в американското общество.

Една снимка предизвика политическа буря

Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа Трут соушъл снимка, на която се ръкува с Владимир Путин. Фотографията беше придружена от краткия надпис "Моят приятел".

Публикацията се появи след срещата на върха в китайския град Шънджън, където двамата президенти демонстрираха сърдечни отношения пред камерите. При посрещането на Путин Тръмп се обърна към журналистите с думите: "Кой е той? Това е моят приятел."

Американският президент не скри задоволството си от срещата и припомни, че двамата се познават от много години. Той изрази надежда, че разговорите им ще доведат до положителни резултати.

Демонстрираната близост обаче предизвика остри реакции във Вашингтон.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър обвини Путин за отвличането на десетки хиляди украински деца, убийствата на цивилни и незаконното задържане на американски граждани. "Доналд Тръмп го смята за приятел", написа Шумър в социалната мрежа Х, като определи поведението на американския президент като срамно и неприемливо.

Критики дойдоха и от собствената партия на Тръмп. Републиканският сенатор от Флорида Рик Скот нарече Путин "главорез". Още преди срещата републиканецът Джим Банкс от Индиана предупреди, че Русия и Китай не са приятели на Съединените щати, и настоя Вашингтон да води твърда политика спрямо двете държави.

Какво всъщност мислят американците за Путин

Данните от американските социологически изследвания показват, че отношението към Русия остава преобладаващо отрицателно въпреки различията между републиканци и демократи.

Според проучване на "Пю Рисърч Сентър", проведено между 23 и 29 март 2026 г., 83% от пълнолетните американци имат отрицателно отношение към Русия. Положително мнение изразяват едва 14%.

Още по-категорични са резултатите за доверието към Владимир Путин. Само 10% от анкетираните заявяват, че имат голямо или известно доверие в способността му да взема правилни решения по международните въпроси. Общо 84% имат малко или никакво доверие в него.

Различия има и между привържениците на двете големи партии. Сред републиканците 14% изразяват доверие към Путин, докато сред демократите делът е едва 7%. При отношението към Русия разликата е по-малка. Положително настроени са 16% от републиканците и 12% от демократите.

Данните показват, че дори сред избирателите на Републиканската партия, която стои зад Тръмп, голямото мнозинство не споделя положителното му отношение към руския президент.

Мащабното международно изследване на "Пю Рисърч Сентър", проведено от 8 февруари до 13 май 2026 г. в 37 държави, потвърждава тези нагласи. Според публикуваните през юли резултати американското доверие към Путин и положителното отношение към Русия остават близо до исторически най-ниските си равнища.

Половината американци смятат Русия за враг

Още по-показателни са отговорите на въпроса как американците определят отношенията между своята страна и Русия.

Според проучване на "Пю Рисърч Сентър" от януари 2026 г. 51% от гражданите на САЩ възприемат Русия като враг. Други 39% я определят като конкурент, а едва 7% смятат, че е партньор.

Сред демократите 57% разглеждат Русия като враг. Подобно мнение изразяват и 47% от републиканците.

Това е важна промяна в настроенията сред привържениците на Тръмп. През 2025 г. 40% от републиканците определяха Русия като враг, докато през януари 2026 г. делът им вече достига 47%.

За първи път от 2024 г. повече републиканци възприемат Русия като враг, отколкото като конкурент.

Възрастта също оказва влияние върху отговорите. Сред американците под 50 години 40% определят Русия като враг. При хората на 50 и повече години този дял достига 62%.

Проучването показва и различия по отношение на войната в Украйна. Демократите са по-склонни да смятат конфликта за лично важен, докато сред републиканците има по-голяма подкрепа за ограничаване на американската помощ за Киев.

"Имаме фантастични отношения"

На пресконференция в Белия дом в петък Тръмп отново защити личните си отношения с руския президент. "Отношенията ми с Путин са фантастични", заяви американският държавен глава.

Журналистите го попитаха дали смята, че Путин е приятел не само на него лично, но и на Съединените щати. "Не мога да говоря от името на Америка", отговори Тръмп.

Той обясни, че поддържа добри отношения с руския лидер от години, и посочи, че според него личните контакти могат да бъдат полезни за решаването на международни проблеми.

Американският президент припомни и огромния ядрен арсенал на Русия, като подчерта значението на диалога между двете ядрени сили.

Тръмп коментира и продължаващата война в Украйна, като заяви, че конфликтът е продължил много по-дълго от очакваното и че от двете страни загиват много хора.