Еврохолд и Евроинс спряха масирана хакерска атака срещу своята дейност
Единствените щети са причинените неудобства за клиентите от временното блокиране на уебсайта и онлайн системите
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Единствените щети са причинените неудобства за клиентите от временното блокиране на уебсайта и онлайн системите
Някои имат бележки с поверителна информация
Лъжливите съобщенията идват от акаунти на близки
Ситуацията се развива от няколко дни
Microsoft не навлезе в подробности за инцидента и не разкри колко клиенти са били засегнати или колко широк е бил географският му обхват
Проверявайте кой ви пише
Подобен инцидент се случи и на 28 февруари
Мащабната хакерска атака се е случила на 28 октомври, съобщават от фирмата
Във виртуалния свят остават много повече следи, отколкото в реалния
Александър Пулев: Оставяме на редовния кабинет утвърдени 5 млрд. лв. по структурните фондове плюс 600 млн. лв. по още три мерки по Плана за възстановя...
Въпросните атаки не засягат съдържанието на интернет сайтовете
До мен стига информация, че това е целево, каза зам.-министърът на транспорта в служебния кабинет Красимир Папукчийски
Популярността на атаките по електронна поща се дължи и на факта, че офис софтуерът е достъпен за почти всеки потребител
Зловещо послание до медия изпрати хазартният бос с 18 обвинения Васил Божков
"Стандарт" сигнализира специализираните органи за опитите за кражба и разчита на бързата им намеса
Според шеф на АПИ е била „зверска“
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