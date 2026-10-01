Електрохолд представи приоритетите на дейността си във Видин

Ръководството на Електрохолд представи приоритетите на дейността на електроразпределителното дружество ЕРМ Запад и търговските дружества Електрохолд Продажби и Електрохолд Трейд на работна среща във Видин с Областния управител Огнян Михайлов, кметове на общини и техни представители. По време на разговорите бяха обсъдени инвестициите за повишаване сигурността на доставките на електроенергия, развитието на електроенергийния пазар, както и възможностите за подобряване обслужването на клиентите.

“За развитието на електроразпределителната мрежа в област Видин тази година сме предвидили значително повече инвестиции“, каза инж. Радослав Цветков, изпълнителен директор на ЕРМ Запад. За изграждане на нови съоръжения, включително и такива за присъединяване на нови клиенти, както и за реконструкция и модернизация, през миналата година бяха вложени близо 780 000 евро, а тази година дружеството инвестира 2 200 000 евро, допълни той.

За подмяна на електромери и изнасяне на граница на собственост са предвидени над 500 000 евро. Общо над 900 000 евро са осигурени до края на 2026 г. за реконструкция на мрежа ниско напрежение в област Видин. Близо 317 000 евро са вложени в модернизацията на мрежи ниско напрежение в гр. Белоградчик, гр. Брегово, гр. Дунавци и селата Тополовец, Бело поле, Дреновец, Боровица и Гомотарци. Над 308 000 евро е инвестицията в рехабилитация и автоматизация на въздушни електропроводи и кабелни линии 20 кV на територията на общини Видин, Белоградчик и Кула. За повишаване сигурността на електрозахранване в момента се изпълнява проект за подмяна на кабел средно напрежение в кв. „Христо Ботев“ в гр. Видин на стойност 115 000 евро.

Електрохолд поддържа открит и активен диалог с местните власти като важна част от усилията за устойчиво развитие на мрежата и подобряване на услугите за клиентите. Срещата във Видин е част от поредица работни срещи с представители на местните власти в Западна България, на които се обсъждат инвестиционните планове и възможностите за сътрудничество.