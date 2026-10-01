Ковачки предупреди: Скъпите горива и ток вещаят тежка зима за Европа

Христо Ковачки подкрепи позицията на националната организация Асоциация за декарбонизация и енергийна сигурност (АДЕС) относно продължаващото поскъпване на горивата. Според становището тенденцията вероятно ще остане устойчива, тъй като кризата около Ормузкия проток едва ли ще бъде разрешена бързо и това ще продължи да оказва натиск върху цените.

„Газохранилищата в Европа не са запълнени, а цените на синьото гориво продължават да растат. Слънцето в Европа ще грее все по-слабо през студените дни и соларите ще произвеждат все по-малко енергия. Работата на ядрените мощности зависи пряко от нивото на река Дунав, а и предстои планов ремонт за част от тях. Това означава по-малко произведена енергия. Цените на въглеродните квоти, с които се облага производството на ТЕЦ-овете, продължават да са спекулативно високи и това оскъпява енергията, произведена от тях“, се посочва в позицията.

В същото време ТЕЦ-овете остават надежден стълб на енергийната система, тъй като могат бързо да достигнат максимална мощност при необходимост. Като пример се посочва ТЕЦ „Марица-изток 2“, която наскоро продаде на свободния пазар значително количество електроенергия.

Според Ковачки високите цени на електроенергията в Европа вече оказват сериозен натиск върху икономиката, ускоряват инфлацията и увеличават разходите за крайните потребители. По думите му настоящата ситуация изисква европейските лидери спешно да преосмислят политиките си в енергетиката, включително режима на въглеродните квоти.

„Когато дадена политика е провалена, е по-разумно тя да бъде отменена незабавно, вместо да се чака пълният колапс на системата. В противен случай ни предстоят тежки зими и още по-тежки икономически последици. Не само за България, но за цяла Европа“, се казва още в позицията.