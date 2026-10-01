Сериозна драма с горивата у нас

През изминалия месец цените на горивата в България отчитат ръст, сочат данните на платформата „Фюело“. Поскъпване се наблюдава при всички основни видове горива, като най-сериозен е скокът при бензин А95.

Най-масовото гориво А95 е поскъпнало с 6,33% (+0,10 евро). Средната му цена се е повишила от 1,58 евро на 1 септември до 1,68 евро в момента. Пикът от 1,70 евро/л е отчетен на 23 септември, след което е последвал лек спад.

Цената на дизела се е увеличила с 4,37% (+0,08 евро) – от 1,83 евро на 1 септември до 1,91 евро днес. Най-висока стойност за месеца е регистрирана на 21 септември (1,96 евро/л).

Метан също отчита ръст от 6,02% (+0,08 евро/кг). На 27 септември е достигнал месечен връх от 1,46 евро/кг, а към днешна дата се продава за 1,41 евро/кг.

При пропан-бутан се забелязва най-умерено увеличение от 3,08% (+0,02 евро). След като на 20 септември цената му достигна 0,69 евро/л, към момента тя се е понижила до 0,67 евро/л.