Цените на колонките пълзят нагоре. Всички основни горива поскъпнаха

Горивата в България продължават да поскъпват и през септември, показват данните на платформата „Фюело“. Най-сериозният ръст е при най-масовия бензин А95, чиято средна цена е нараснала с 0,10 евро за литър само за месец. Поскъпване има и при дизела, пропан-бутана и метана, въпреки че при част от горивата цените са отстъпили леко след достигнатите през септември пикове.

Средната цена на бензин А95 се е повишила от 1,58 евро за литър на 1 септември до 1,68 евро към днешна дата. Това представлява увеличение с 0,10 евро за литър, или 6,33%. Най-високата цена през месеца е отчетена на 23 септември, когато този вид гориво се е продавал средно по 1,70 евро за литър. След това е последвало леко поевтиняване.

Дизелът също продължава да върви нагоре. В началото на септември средната му цена е била 1,83 евро за литър, а сега вече достига 1,91 евро. Увеличението е с 0,08 евро за литър, или 4,37%. Пикът е регистриран на 21 септември, когато дизелът се е продавал средно по 1,96 евро за литър.

При пропан-бутана повишението е по-малко, но също е отчетливо. За месец цената е нараснала с 0,02 евро за литър, или 3,08%. Най-високата стойност е регистрирана на 20 септември - 0,69 евро за литър, след което е последвало леко понижение до сегашните 0,67 евро.

Метанът също не прави изключение от общата тенденция. Средната му цена се е увеличила с 0,08 евро за килограм, което представлява ръст от 6,02% за месеца. Най-високата цена е отчетена на 27 септември - 1,46 евро за килограм, а към момента метанът се продава средно по 1,41 евро за килограм.

Така всички основни горива приключват септември на по-високи нива спрямо началото на месеца. Макар при бензина, дизела, пропан-бутана и метана да има известно отстъпление от достигнатите върхове, цените остават осезаемо над нивата от 1 септември.