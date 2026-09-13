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Порция фугу за 280 долара

Порция фугу за 280 долара

Едно от най-скъпите ястия, които може да си поръчате, ако отидете на ресторант в Япония, е фугу. Фугу е японското название за вида риба балон, или ри...

29 април | 0:05
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