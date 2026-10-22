Племенникът на Слави тъне в лукс

Любимият племенник на Слави Трифонов – Теодор, определено знае как да се наслаждава на живота с класа. Младият наследник на фамилията се радва на два изключително скъпи аксесоара, подарени от неговия вуйчо: Rolex Daytona и Franck Muller Vanguard V45. Общата стойност на тези шедьоври на швейцарското часовникарство възлиза на цели 30 000 евро.

Докато за повечето хора подобна сума е равносилна на нов автомобил, за Слави това е просто жест на внимание към сина на сестра му Петя. Тео, както го наричат близките му, води начин на живот, който е изпълнен с пътешествия до екзотични дестинации като Тайланд, Малдивите и Сингапур.

Стилът на Теодор е внимателно подбран, като той залага на марки като BOSS и Marc O’Polo. Спортната елегантност е негов запазен знак, а марковите часовници често заемат централно място в кадрите му в социалните мрежи, независимо дали е на морска разходка или вечерно събитие.

Освен с пътувания, Теодор има и професионална история в орбитата на вуйчо си. След като завършва образованието си в престижен лондонски университет, той се включва в бизнес проектите на Слави, а по-късно и в организационната работа на политическата партия „Има такъв народ“.

Интересен факт е, че Слави Трифонов е изключително отдаден на цялото си семейство. Сестра му има и по-голям син, който вече го е дарил с две внучета – София и Влади. Малката Софи дори носи името на своя „дядо“ Слави, а самият шоумен често споделя, че именно те са хората, за които гради своето наследство.