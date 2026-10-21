Радев размаха пръст на Пеевски и Борисов

Премиерът Румен Радев отправи атака срещу лидерите на ДПС и ГЕРБ Делян Пеевски и Бойко Борисов, като ги обвини, че губят контрола върху финансовите потоци и обществените поръчки в държавата. Повод за изявлението му в началото на правителственото заседание стана вчерашната акция на ГДБОП и ДАНС в Сунгурларе, при която беше задържан кметът Димитър Гавазов.

Радев обяви, че разследването започва да разплита корупционна схема, и похвали прокурорите, съдействали за разкритията. Той предупреди, че правителството няма да спре, докато правоохранителните органи не достигнат до върха на олигархичната пирамида.

„На заседанията на Министерския съвет не коментирам ръководителите на политическите партии, но днес ще наруша този принцип“, заяви Радев. Той обясни решението си с остра констатация: „Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне“. След това премиерът насочи критиките си директно към лидерите на ГЕРБ и ДПС.

Пеевски и Борисов губят контрола

„Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и на действие. Но и са изнервени, защото вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори“, заяви Радев.

Премиерът продължи с още по-тежки обвинения към двамата политически лидери. „Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното“, каза той.

Радев предупреди, че според него политическото напрежение тепърва ще се изостря. „Но аз очаквам и да стават по-изнервени“, заяви министър-председателят, като обвърза прогнозата си с действията на правоохранителните органи и промяната, която според него настъпва в работата на прокуратурата.

Сунгурларе е само началото

„Сунгурларе едва ли е център на корупцията. Но се започва с вчерашното задържане на кмета на Сунгурларе, защото най-сетне се намериха достойни и смели български прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта и допринесоха всички замесени да проговорят“, заяви Радев.

Той отправи и сериозни критики към досегашната работа на прокуратурата. „Защото досега всички усилия на ДАНС и МВР да стигнат до стойностни разкрития катастрофираха в прокуратурата и на централно, и на регионално ниво. Но от вчера това се промени“, подчерта премиерът.

Според него разследването в Сунгурларе може да постави началото на по-мащабни разкрития. „Схемата започва да се разплита и очаквам това да бъде само началото“, обяви Радев. При акцията бяха иззети документи от общинската администрация, а разследващите проверяват съмнения за злоупотреби при възлагането и изпълнението на обществени поръчки.

До върха на олигархичната пирамида

Премиерът беше категоричен, че действията срещу предполагаемите корупционни схеми ще продължат, но увери, че кабинетът ще спазва законовите ограничения и разделението на властите.

„При встъпването на нашето правителство дадох много ясен знак, че ние няма да допускаме грешките на другите. Няма да превишаваме правата си. Ще спазваме разделението на властите и ще се движим изцяло в руслото на закона“, заяви Радев.

Той завърши изявлението си с предупреждение: „Но и няма да спрем, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на олигархичната пирамида.“ Премиерът не посочи конкретни следващи операции, но даде да се разбере, че очаква развитието на разследването в Сунгурларе да доведе до нови разкрития.