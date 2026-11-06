Фон дер Лайен идва в България. Ключова среща с Радев

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България следващата седмица на фона на серията нападения с дронове срещу търговски кораби в Черно море, които засилиха напрежението по източния фланг на НАТО.

Във вторник, 10 ноември, тя ще се срещне с българския премиер Румен Радев във Варна и ще посети Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.

Визитата ще се състои след поредица от нападения срещу търговското корабоплаване, при които загинаха моряци, а десетки са в неизвестност. Напрежението достигна и българското крайбрежие, където на 6 ноември беше открит дрон, изхвърлен от морето край Шабла.

Фон дер Лайен ще посети също Румъния, преди да отпътува за климатичната конференция COP в Турция. Информацията за предстоящото пътуване е потвърдена от трима представители на Европейската комисия, запознати с плановете, пише „Политико“, предава БГНЕС.

„В момента това е най-смъртоносният морски маршрут в света“, заяви един от европейските представители, пожелал анонимност заради чувствителния характер на информацията, свързана със сигурността.

През последния месец най-малко седем търговски кораба са били поразени от дронове в Черно море. При нападенията са загинали двама моряци, а най-малко 25 души са в неизвестност.

Румъния обвинява Русия за атаките, които доближиха насилието от войната в Украйна опасно близо до територията на НАТО. Букурещ предупреди, че ударите са част от засилващата се агресия на Москва срещу Украйна.

България обаче засега се въздържа официално да обвини Русия, като посочва единствено, че дроновете са дошли „от източно направление“.

Опасенията за сигурността се засилиха на 6 ноември, когато местен жител откри дрон, изхвърлен на брега край Шабла. Кметът на общината Мариян Жечев съобщи, че безпилотният летателен апарат вероятно е бил отнесен до брега от морските течения. Произходът на дрона все още не е установен, както и дали той има връзка с неотдавнашните нападения срещу търговски кораби.

Все още не е ясно дали Урсула фон дер Лайен ще бъде придружена от други високопоставени европейски представители, сред които председателят на Европейския съвет Антонио Коща или върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

В понеделник, 9 ноември, председателят на Европейската комисия ще се срещне в Букурещ с румънския президент Никушор Дан и премиера Лука Никулеску. На следващия ден тя ще пристигне във Варна за срещата си с българския министър-председател Румен Радев и посещение във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.

Планираната визита идва в момент, когато съюзниците от НАТО засилват наблюдението над Черно море след нападенията срещу търговското корабоплаване. Във вторник италиански, британски и американски разузнавателни самолети са били засечени да изпълняват едновременни мисии над региона. Франция от своя страна е удължила разполагането на морски патрулен самолет в Румъния.

Влошаващата се обстановка в Черно море стимулира и дипломатическите усилия за защита на търговското корабоплаване. По време на срещата на външните министри от Г-20 в Атланта в събота, 7 ноември, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Индия и Турция са представили предложения за осигуряване на безопасното преминаване на кораби, превозващи зърно, през Черно море на фона на продължаващата война между Русия и Украйна.