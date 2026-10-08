Много важен ден за Урсула фон дер Лайен

В детството си Урсула фон дер Лайен прекарва повече време в Брюксел, отколкото в Германия. Родена е на 8 октомври 1958 г. в Иксел – район на белгийската столица, а днес, 68 години по-късно, продължава да оглавява Европейската комисия. Тя е първата жена на този пост и вече е избрана за втори мандат, който продължава до 2029 г.

Фон дер Лайен е родена с фамилията Албрехт и е третото от седем деца. Баща ѝ Ернст Албрехт е служител на Европейските общности, а по-късно става министър-председател на германската провинция Долна Саксония. Именно европейската среда в Брюксел оставя ранен отпечатък върху бъдещата политичка. Тя учи в Европейското училище, където се срещат деца от различни държави и езикови среди.

Завършва Медицинското училище в Хановер, работи като лекар в женска клиника и през 1991 г. получава докторска степен по медицина. Между 1992 и 1996 г. живее със съпруга си Хайко фон дер Лайен и децата им в Станфорд, Калифорния.

С Хайко фон дер Лайен, също лекар, имат седем деца, родени между 1987 и 1999 г. Политическият ѝ път започва сравнително късно – на 43 години. След това тя заема последователно постове в регионалното управление и германското правителство, включително министър на семейството, министър на труда и социалните въпроси и министър на отбраната.

През 2019 г. фон дер Лайен е избрана за председател на Европейската комисия – първата жена в историята на институцията на този пост. Вторият ѝ мандат започва през 2024 г., а през септември 2026 г. тя представя пред Европейския парламент приоритетите на съюза за следващата година.

„Европа избра да изгради своя собствен път. И сега се появява по-силна и независима Европа“, заявява Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Европейския съюз през 2026 г.

Така биографията на жената, родена в европейското сърце на Брюксел, се връща към началната си точка: от дете на европейски служител до политик, който днес говори от името на най-голямата наднационална институция на континента.