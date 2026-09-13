Важен мач тази нощ на Мондиала виси заради мълнии
Бразилия - Шотландия започва в 01,00 часа наше време
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Бразилия - Шотландия започва в 01,00 часа наше време
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