Важен български град се стопи. Кой живее там днес

Днешното село Русокастро се намира върху територията на някогашен голям средновековен град. Археологическите проучвания показват, че тук не е имало само крепост, а цял укрепен град с площ около 52 декара, смятан за един от най-значимите в Южна България.

Селището е било силно укрепено още през VI век, а през IX век вече функционира като българска фортификационна система. По времето на цар Иван Асен II старите съоръжения са разрушени и на тяхно място е изграден наново целият град.

По сведения на арабския пътешественик Мохамед ал-Идриси от XI–XII век Русокастро е бил и значим търговски център. Данни за селището под имената Ируси кастри (нахия) и Руси Касри (каза) се срещат в османотурски регистри от 1488, 1676 и 1731 г.

След Руско-турската война от 1877–1878 г., съгласно Берлинския договор, селото остава в пределите на Източна Румелия, а след Съединението през 1885 г. е присъединено към Княжество България.

Според данни на Националния статистически институт днес в село Русокастро живеят 1133 души.

