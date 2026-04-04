Важен експерт каза къде е скъпотията у нас

Пазарът на хранителни стоки в България остава относително спокоен и към момента няма основания за сериозно поскъпване, въпреки международните напрежения и растящите цени на горивата.

Това заяви в интервю за БНР Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия.

„Ситуацията на международния пазар, включително конфликта в Иран и поскъпването на горивата, не води до масово увеличение на цените в големите търговски вериги“, обясни Вълканов.

По думите му в повечето стокови групи, включени в списъка на Комисията за защита на потребителите (КЗП), се наблюдава стабилност. Леко поскъпване има при млечните продукти и при извънсезонните плодове и зеленчуци.

По-малките квартални магазини обаче регистрират по-голямо увеличение на цените заради ограничен мащаб, което е „нормална пазарна динамика“, посочи изпълнителният директор.

Вълканов уточни, че повишението на цената на горивата влияе минимално върху себестойността на продуктите на щанда, но енергийно интензивни производства като хляба могат да усетят по-голям ефект. Освен това, по-високите цени на азотните торове могат да окажат влияние върху следващата реколта.

„Непредвидимостта е най-големият проблем пред всички икономически субекти в момента. Пакетът от мерки на служебния кабинет ще бъде рамката, в която ще се работи оттук насетне“, добави той.

Вълканов обърна внимание и на възможните рискове за доставките през Червено море, от където минава около 10% от стокооборота за Европа, предимно нехранителни стоки.

По отношение на Великденските празници, цената на агнешкото вече е обявена и в една от търговските вериги е по-ниска от миналогодишната. Празничните отстъпки се планират достатъчно рано, увери Вълканов.

Той коментира и проверките на Министерството на земеделието и храните за храни с изтекъл срок на годност: „За по-големите търговски вериги е категорично невъзможно такива продукти да се върнат обратно на пазара. Контролът е изключително сериозен, не само от БАБХ, но и от НАП.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com