Важен мач тази нощ на Мондиала виси заради мълнии

Още един двубой от Световното първенство може да се забави сериозно заради гръмотевична буря.

Това е мачът от група "C" между Бразилия и Шотландия, който предстои в Маями тази нощ от 1:00 часа българско време.

Преди два дни вече имаше такъв случай на Мондиал 2026 със срещата между Франция и Ирак.

Тогава почивката между двете полувремена се удължи до над два часа заради протокола на американските власти, според който всяка мълния в радиус до 13 километра около стадиона изисква 30-минутна пауза.

Според прогнозата за времето в Маями, около началото на Бразилия - Шотландия се очаква буря, така че няма да е изненада мачът да не започне навреме или да бъде прекъснат за неопределен период.

Днес селекционерът на Шотландия Стив Кларк разкри, че отборът му е подготвен за такъв сценарий.

"Мисля, че досега имахме малко късмет с времето. Гледайки прогнозата за утре, е възможно да има някои смущения, причинени от дъжд. Имаме стратегия как да се справим със ситуацията. Очевидно не знаем колко ще продължи забавянето. Трябва да изчакате 30 минути след последната мълния, така че отлаганията да не продължават безкрайно", обясни наставникът.

Сблъсъкът с Бразилия ще е решаващ за амбициите на шотландците да преминат в елиминационната фаза.

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