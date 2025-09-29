България на ръба на здравна катастрофа! Затлъстяването вече струва милиарди

България е изправена пред една от най-тихите, но разрушителни пандемии на нашето време – затлъстяването. Данните са шокиращи!

Страната ни е в челните места в Европа както при децата, така и при възрастните, а икономическата тежест вече се измерва в милиарди левове.

Медицински специалисти и обществени лидери предупреждават, че проблемът не е просто естетически, а заплаха за здравето, икономиката и бъдещето на цели поколения.

България сред водещите в Европа

България заема шесто място в Европа по затлъстяване при възрастните и пето при децата, показват последните данни. Тревожната статистика беше представена на събитието „(Не?)Победимите пандемии: затлъстяването“, организирано от „Коалиция затлъстяване“.

„Това е може би най-сериозната и подкрепяна здравна криза на нашето време, а затлъстяването е проблем с много лица. Крайно време е да се предприемат мерки“, заяви чл.-кор. проф. Цветалина Танкова, ръководител на Катедрата по ендокринология в Медицинския университет-София.

По думите ѝ проблемът е глобален и през следващото десетилетие се очаква 1,5 милиарда души по света да бъдат с наднормено тегло.

Проучване на агенция „Тренд“ от 2024 г. показва, че около 40% от българите имат индекс на телесна маса над здравословната норма. От тях 25% са с първа степен затлъстяване, 9% – с втора степен, а 2% – с трета степен. Това състояние „отваря вратата“ за над 200 заболявания, сред които сърдечно-съдови, диабет, онкологични и гастроентерологични проблеми.

Лоши хранителни навици, липса на физическа активност, много време пред екраните и нарушен сън се очертават като основни фактори.

Медицински последици и експертни позиции

Затлъстяването има пряка връзка със сърдечно-съдовата система.

„То води до риск от предсърдно мъждене, сърдечна недостатъчност и внезапна сърдечна смърт“, подчерта проф. Кирил Карамфилов, началник на клиниката по кардиология към Александровска болница и председател на Научното дружество по кардиология.

Проф. Красимир Антонов, председател на Българското дружество по гастроентерология, предупреди за сериозни рискове за черния дроб.

„Лечението е сложно и комплексно“, допълни проф. Теодора Ханджиева-Дърленска, председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването.

Според нея промяната в навиците на хранене и повишената физическа активност са ключови, но и правилният избор на специалист е решаващ за успешна терапия.

Холистичният подход е задължителен, подчерта чл.-кор. проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет в МУ-София.

„Има арсенал от медикаменти с мултимодално действие“, посочи той, добавяйки, че съвременната фармакотерапия и метаболитната хирургия могат да подобрят здравните резултати, ако се прилагат под медицински контрол и в комбинация с промяна на начина на живот.

Социални и икономически измерения

Прекомерната употреба на алкохол и цигари, известна още като „балканската закуска кафе с цигари“, е допълнителен рисков фактор, посочи Аркади Шарков, член на Управителния съвет на „Коалиция затлъстяване“. Той подчерта, че последствията от проблема надхвърлят личното здраве и натоварват цялата здравна система.

Само за 2024 г. преките разходи за здравната система в България са били 264 млн. лв., а косвените – като отсъствия от работа – 170,7 млн. лв. Общата икономическа тежест за страната се изчислява на около 11,9 млрд. лв.

Докладът „(Не?)Победимите пандемии – затлъстяването“ сочи, че икономическата тежест вече достига 9,4% от БВП или около 9,2 млрд. евро за 2024 г. „Затлъстяването вече не е индивидуален проблем, а обществено предизвикателство със сериозни медицински, социални и икономически измерения. Настъпи моментът тази тема да влезе трайно в дневния ред на институциите и обществото“, заяви Гергана Паси, председател на „Коалиция затлъстяване“.

Призив за действие и бъдещи мерки

Експертите са единодушни: затлъстяването е хронично заболяване, което стои в основата на над 200 други диагнози – от диабет и сърдечносъдови проблеми до рак и психични разстройства. „Решението е в образованието, семейните навици и обществената среда“, категорична е проф. Ханджиева-Дърленска.

Авторите на доклада отправят призив за разработването на Национална програма за борба със затлъстяването. Сред приоритетите се посочват насърчаването на здравословно хранене и физическа активност, особено сред децата, укрепването на здравната система за по-добър достъп до грижа и лечение, както и създаването на среда за сътрудничество между държавата, медицинските специалисти, гражданските организации и бизнеса.

