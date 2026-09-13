Революция в отслабването: Пуснаха първото хапче, което заменя инжекциите
Новият медикамент вече се продава в избрани аптеки във Великобритания, но специалистите предупреждават за опасност от фалшификати.
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Новият медикамент вече се продава в избрани аптеки във Великобритания, но специалистите предупреждават за опасност от фалшификати.
България е сред водещите страни в ЕС по свързани със затлъстяването заболявания
„Моето тегло е моето здраве“ ще информира българите и ще подкрепи хората с наднормено тегло да търсят медицинска помощ
Шокиращи данни показват, че страната е сред лидерите в Европа по затлъстяване при деца и възрастни, а икономическата тежест е почти 10% от БВП
Kaufland и Българската педиатрична асоциация у нас стартират национална кампания, насочена към подобряване на хранителните навици в семействата
Разпространението на затлъстяването в страната изисква спешни мерки, показват данни на проведено национално представително проучване
„Порция баланс“ 4 продължава своята мисия в борбата със затлъстяването при децата с национален конкурс „Родители, аплодисменти!“
Страшна епидемия в ЕС
Затлъстяването става пандемия
Храненето играе роля както при затлъстяването, така и при други неинфекциозни заболявания
Тази тъкан е един „орган“, който създава хронично възпаление, казва д-р Константин Гроздев
Търсенето на храна ще скочи с 50 процента до средата на века
При COVID-19 данните от световните анализи показват, че това е опасно за боледуващите
Световна пандемия от затлъстяване застрашава света
Рискът от метаболитен синдром се увеличава от консумация на алкохол
Диетолог: И наднорменото тегло е сред рисковите фактори за коронавируса
Новият лек може да помогне в битката със затлъстяването
У нас с наднормено тегло са близо 62% от населението
Една четвърт от населението ни е със затлъстяване