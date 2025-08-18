Общество

Ето кога почиваме през септември. Идея за отпуск

Това е един от месеците с най-много почивни дни

18 авг 25 | 23:18
Агенция Стандарт

Септември е един от месеците с най-много почивни дни.

На 6 септември отбелязваме един от най-светлите български празници - Съединението. Тази година се пада в събота. Затова неработен ден е понеделник 8 септември.

На 22 септември в България се отбелязва Денят на Независимостта. Пада се в понеделник.

Идеята за отпуск на почивнидни.ком е да си пуснете отпуск от 9 до 12 септември или от 23 до 26 септември.

 

Автор Агенция Стандарт

