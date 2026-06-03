Иран удари летището на Кувейт, има ранени

Международното летище на Кувейт е било атакувано от ирански дронове, при което са пострадали няколко души, съобщиха кувейтските въоръжени сили.

Вражески дронове атакуваха днес пътническия терминал T1 на международното летище в Кувейт в рамките на иранска агресия, което доведе до значителни материални щети и рани няколко души“, се казва в изявление на армията, публикувано в социалната мрежа X и цитирано от АФП.

Властите в гражданската авиация преустановиха въздушния трафик, а полетите бяха пренасочени към други летища, съобщи официалната информационна агенция КУНА.

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