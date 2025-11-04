Фенка на Ливърпул шашна Ники Кънчев

В последния епизод на "Стани богат" Лилия Харитова успя да стигне до въпроса за 3000 лева, който не беше никак лесен: "Във войната за независимост на кой балкански народ умира английският поет Джордж Байрон?"

Опциите – Гърците, Албанците, Сърбите и Българите – звучаха като капан за всеки участник, но не и за Лилия.

Фенката на Ливърпул не остави нищо на случайността. Тя „послуша разума си", както сама призна, и без колебание натисна правилния бутон – Гърците.

След миг триумф и усмивка пред камерата, дойде следващото предизвикателство – въпросът за 5000 лева:

„Кой е Джон Лесли (Джаки) Куган, чиято история предизвиква приемането на закон в Калифорния през 1939 г.?"

Вариантите: Дете-актьор, Папарак, Продуцент и Светски хроникьор.

Интуицията на Лили подсказа, че става дума за дете-актьор, но разумът този път гласът на предпазливостта я накара да се спре. След кратък размисъл и съвет от публиката, Харитова реши да се откаже, грабвайки чек за 3000 лева и бурни аплодисменти в студиото.

И както често се случва при най-блестящите играчи – решението ѝ се оказа абсолютно правилно! Извън ефира Лили призна, че е посочила „продуцент" като свой хипотетичен отговор, но верният бил именно „дете-актьор".

