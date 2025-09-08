Къванч Татлъту потъна в скръб

Преди дни известният турски актьор Къванч Татлъту не успя да сдържи сълзите си и публично се отдаде на тъгата. А причина за това бе погребението на близкия му приятел Халит Юкай – известен турски бизнесмен и обственик на голяма корабостроителна фирма.

Преди около месец, 43-годишният Юкай внезапно изчезва, докато пътува по вода от град Ялова към остров Бозджаада. След седмици на неизвестност тялото му е открито в дълбините на Мраморно море. Ужасната новина за смъртта му шокира не само близките, но и много от приятелите му, сред които и Къванч, който очевидно приема загубата много тежко, пише Аlbawaba, предава Ladyzone.

Актьорът нямаше как да не изпрати приятеля си в последния му земен път. Болката и тъгата, изписани по лицето му по време на погребението са показателни за това колко близки са били двамата мъже.

Според редица източници, през годините Татлъту и Юкай успяват да изградят дълбоко приятелство, базирано на доверие и взаимно уважение. Те често прекарват времето си заедно, далеч от медийното внимание. Юкай е бил един от малкото хора, към които актьорът е изпитвал истинска близост извън актьорските среди.

Къванч Татлъту обикновено пази личния си живот далеч от публичността и това бе един от редките моменти, в които свали маската си и показа истинските си чувства. На церемонията хората видяха човек, съкрушен от загубата на близък - връзката му с който надхвърля славата и успеха.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com