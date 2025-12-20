Ето защо този град е най-добрият за посрещане на Нова година

След по-малко от две седмици ще настъпи 2026 година. А това означава едно - времето за планове за Нова година изтича и сега е моментът да решим къде ще бъдем, когато часовникът удари полунощ.

Нова година е един от малкото празници, които се отбелязват почти навсякъде по света. В големите градове на всички континенти има пищни фойерверки, а дори и в най-малките населени места се организират улични празненства. Но не всички новогодишни партита си приличат. Всеки е бил на скучно домашно събиране, което не си е струвало махмурлука на 1 януари, затова, ако искаме тази нощ да бъде наистина незабравима, има няколко отлични предложения.

Пътешественичката и автор за Time Out Дейна Камилери Кларк е посрещала 31 декември в 10 различни европейски града и отлично знае кои места си заслужават и кои е по-добре да се избягват. Нейният категоричен фаворит е...Мадрид. Като хора, които сме живяли там, смеем да твърдим, че сме абсолютно съгласни с нея.

Испанската столица приема празненствата сериозно и Нова година не прави изключение. Полунощ е само "загряваща обиколка" за купон, който продължава до ранните сутрешни часове. Освен това има и второ обратно броене - в 1 ч., когато Канарските острови наваксват времето спрямо континентална Испания, което е наистина уникално преживяване.

Епицентърът на празненствата е площад Пуерта дел Сол, но почти всички ресторанти, барове и клубове в града организират собствени новогодишни партита.

Но Нова година в Мадрид не е само купон. Там можем да се включим и в някои обичани местни традиции. Las doce uvas de la suerte (12 късметлийски гроздови зърна) е вековен испански обичай, при който хората изяждат по едно зрънце грозде при всеки удар на камбаната в полунощ - за късмет през новата година. Оказва се по-трудно, отколкото звучи, което е част от забавлението. Най-важният съвет е да не отлагаме купуването на гроздето за последния момент, защото магазините се изчерпват изненадващо бързо.

Берлин заема второто място сред най-добрите европейски дестинации за посрещане на 2026 година, а Милано е плътно след него на трета позиция. И двата града имат своята уникална атмосфера, макар че празненствата в Милано са значително по-малко ориентирани към диджеи и денс музика.

money.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com