Нострадамус оставил 4 плашещи предсказания за 2026 година

Френският астролог Нострадамус има много какво да каже, когато става въпрос за предсказване на бъдещи събития. Следващата година няма да бъде изключение. Мислителят от ХVІ век вярвал, че пред очите ни ще се разгърнат поредица от ужасяващи събития.

Нострадамус е кодирал всичките си предсказания в четиристишия (катрени), които прикриват резултата от световните събития. Много от тях са включени в неговото произведение от 1555 г. „Пророчества“ (Les Prophéties), което съдържа не по-малко от 942 четиристишия, припомня „Мирър“ .

Седем месеца от Първата световна война

Специфичното четиристишие гласи: „Седем месеца от голямата война, мъже загинаха от зверства / Руан, Еврьо, кралят няма да се провали.“

Този стих лесно се свързва с войната в Русия и Украйна. Някои твърдят, че Нострадамус е предсказал точно войни в миналото, като е писал: „В два града ще има бедствия, каквито никога не са били виждани.“

Смята се, че по този начин той е предвидил хвърлянето на американски ядрени бомби върху японските градове Хирошима и Нагасаки в края на Втората световна война.

Огромен рояк пчели

Едно от най-фантастичните предсказания на Нострадамус гласи следното: „Огромен рояк пчели ще се издигне в засада през нощта.“ Някои смятат, че това може да се случи догодина, тъй като тази линия е свързана с числото 26.

Не е ясно обаче какво точно биха могли да символизират пчелите, тъй като е малко вероятно истинските насекоми да са способни да причинят реални щети при „засада“.

Знаменитост, ударена от мълния

Според стих 26 от първи век, Нострадамус казва: „Великият човек ще бъде поразен посред бял ден от гръм.“ „Великият човек“ може да се отнася до всеки, от член на кралско семейство или световен лидер до знаменитост.

Едно е сигурно: този човек ще бъде убит от мълния посред бял ден. Може би 2026 г. ще донесе гръмотевична буря точно на червения килим…

Швейцария ще бъде изпълнена с кръв

Това предсказание е особено кърваво и може да е свързано с точно съвременно място. Зловещият му ред гласи: „Поради благоволението, което градът ще покаже... Тичино ще прелее от кръв...“

Кървава прогноза очаква красивия италианскоговорящ регион на Швейцария. Кръвта може да символизира масова смърт, чумна епидемия, обхващаща района, или някакво природно бедствие.

