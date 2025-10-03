4 велики пророци дали еднакво предсказание за края на 2025 г.

През цялата човешка история е имало хора, които успешно са предсказвали важни исторически събития. Много подобни пророчества са песимистични, така че когато четирима от най-известните феномени заявяват, че

Третата световна война ще избухне до края на годината,

това е повод за безпокойство.

Напрежението по света наистина се е увеличило през последните години, с различни конфликти, включително руската инвазия в Украйна, която ескалира до степен, където страните от НАТО декларират готовност да свалят руски самолети, нарушаващи въздушното им пространство. Но какво точно са предвидили тези пророци?

Ванга

Любимата на всички сляпа гадателка от България твърдеше, че предстои Трета световна война и че Русия ще я спечели, въпреки че изглежда е сбъркала хронологията си.

Тя каза: „През пролетта ще започне война на Изток и ще има Трета световна война. Война на Изток, която ще унищожи Запада.“ Ако е имала предвид руската инвазия в Украйна, е сгрешила с три години, но все пак е казала, че в резултат на това Русия „ще доминира света“.

Нострадамус

Друг човек, отдавна починал, също предсказва катастрофа през 2025 г. Френският пророк твърди, че бедствието ще продължи и през следващата година. Докато Ванга заявява, че войната ще започне на Изток, Нострадамус казва, че началната точка трябва да се търси в Англия.

Той пише: „Когато жителите на европейските земи видят как Англия установява трона си зад фланговете си, ще започнат жестоки войни. Кралството ще бъде белязано от войни с такава жестокост, че ще се надигнат врагове отвътре и отвън. Голямата чума от миналото се завръща; няма по-смъртоносен враг под небето.“

„Живия Нострадамус“

Истинският Нострадамус отдавна е мъртъв, но човекът, който е наричан „живия Нострадамус“, се казва Атос Саломе и сега живее в Бразилия.

Той смята, че глобалната война е неизбежна и че тя ще бъде „не само война на хора, но и на машини“, което може да се тълкува като коментар за възхода на изкуствения интелект (или на дроновете).

Николас Ауджула

Лондонски хипнотерапевт заяви, че „липсата на състрадание по света“ може да доведе до голям конфликт до средата на годината. Вече сме преминали тази точка и наближаваме последното тримесечие на 2025 г., но той каза: „Ще станем свидетели на ужасяващи прояви на човешко зло и насилие един срещу друг в името на религията и национализма.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com