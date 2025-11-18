Малкоданска призна! Ще има ли сватба

Топ синоптичката Гери Малкоданска не се готви за сватба. Това разкри самата тя.

Красавицата и годеникът й Алекс Ковачев са заедно вече 10 години, но не възнамеряват да се венчаят.

"На осмия месец от връзката ни Алекс ми предложи брак. Аз приех годежния пръстен, но не се оженихме. Нямам време за сватба", заяви Малкоданска.

Синоптичката и интериорният дизайнер се запознават преди 10 години в столично заведение. Оттогава са неразделни. Имат две деца и много щастливи спомени, но не и халки на ръцете си. Гери споделя, че в началото е била "едно много ревниво чудовище", но с времето Алекс успява да я излекува.

"Мина ми вече този период. Ако трябва да съм откровена, и Алекс не ми дава поводи за ревност. Ние не излизаме отделно не защото не се пускаме, а защото не искаме", разкрива още за отношенията им Малкоданска.

