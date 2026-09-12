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Диригентът на мечтите

Диригентът на мечтите

Марин Янсонс е работил с Албeна Данаилова и Веско Пантелеев-Ешкенази Над 50 милиона души в 100 страни гледат по традиция новогодишния концерт на Виен...

17 януари | 17:01
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